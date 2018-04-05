Причиной несчастного случая в шахте Миндели называется обвал потолка

05.04.2018 11:17 По предварительной информации причиной несчастного случая в шахте Миндели стал обвал потолка.



По данным ведомства, сообщение в «112» поступило на рассвете. По предварительной информации, в одном из туннелей произошла деформация стен. За этим последовал обвал потолка. Трое шахтеров получили повреждения. Они доставлены в больницу. Шесть человек скончались.



Шесть человек стали жертвами несчастного случая в шахте Миндели в Ткибули. Трое шахтеров пострадали. Они доставлены в больницу.



По информации министерства здравоохранения, двое из троих шахтеров, пострадавших в результате происшествия в Ткибули, доставлены в Кутаисскую интервенционную клинику.



По информации МВД, следствие ведется по статье второй части 240-ой статьи УК Грузии, (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия). Наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.















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