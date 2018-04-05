СЧС и горные спасатели пытаются достать из шахты Миндели тела погибших горняков

05.04.2018 12:16 Специалисты Службы по управлению чрезвычайными ситуацими вместе с горными спасателями шахты Миндели проводят координированную работу для выноса тел погибших горняков из шахты.



На месте проишествия находятся группа спасателей краевой службы Имерети, также из Тбилиси в Ткибули выехала группа спасателей из 14 человек.



Из-за аварии на шахте Миндели в Ткибули погибли 6 человек, ещё 3 шахтеров пострадали.



По информации МВД, следствие ведется по статье второй части 240-ой статьи УК Грузии, (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия). Наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.















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