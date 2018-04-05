Тела погибших в шахте Миндели перевезли на экспертизу в Кутаиси

05.04.2018 13:02 Спасатели достали из шахты тела всех шстерых погибших горняков. По словам представителя компании «Сакнахшири» (Грузуголь), тела шахтеров перевезли в Кутаиси в Национальное бюро судебной экспертизы имени Самхараули.



Как сообщает корреспондент Первого Канала, на месте происшествия в Ткибули находятся представители департамента технической инспекции Минэкономики. По информации руководителя ведомства, инспектирование объекта начнется сегодня же.



Шесть человек стали жертвами несчастного случая в шахте Миндели в Ткибули. Трое шахтеров пострадали. Они доставлены в больницу.



По информации министерства здравоохранения, двое из троих шахтеров, пострадавших в результате происшествия в Ткибули, доставлены в Кутаисскую интервенционную клинику.



По информации МВД, следствие ведется по статье второй части 240-ой статьи УК Грузии, (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия). Наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.















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