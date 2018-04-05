«Грузуголь» считает трагедию в Ткибули «техногенной катастрофой»

05.04.2018 13:10 Компания «Грузуголь» распространяет заявление в связи с несчастным случаем в шахте Миндели в Ткибули.



Как говорится в заявлении компании, в шахте предположительно произошел «горный удар» и породы рядом с тоннелем обвалились.



«5 апреля 2018 года около 03:50, в десятом западном поле предположительно произошел «горный удар» — породы рядом с тоннелем обвалились. Это сопровождалось ударной воздушной силой, после чего, трое сотрудников, к сожалению, получили травмы, а шесть сотрудников погибли на месте», — говорится в информации компании.



Компания приносит соболезнования семьям шахтеров, погибших в результате несчастного случая.



Шесть человек стали жертвами несчастного случая в шахте Миндели в Ткибули. Трое шахтеров пострадали. Они доставлены в больницу.



По информации министерства здравоохранения, двое из троих шахтеров, пострадавших в результате происшествия в Ткибули, доставлены в Кутаисскую интервенционную клинику.



По информации МВД, следствие ведется по статье второй части 240-ой статьи УК Грузии, (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия). Наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

