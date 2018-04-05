На месте трагедии в Ткибули работает правительственная мониторинговая группа

05.04.2018 13:34 Все соответствующие ведомства работают в чрезвычайном режиме в связи с трагедией на шахте по добыче угля имени Миндели в Ткибули, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства Грузии, информирует «Новости-Грузия».



«По распоряжению главы правительства на место происшествия отправился первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумишвили, руководитель Агентства по чрезвычайным ситуациям, глава департамента труда Минздрава, представители соответствующих служб. В Ткибули находятся представители местных властей и мажоритарные депутаты района», - сказано в заявлении.



Для того, чтобы поднять на поверхность тела погибших шахтеров вместе со спасателями шахты на месте работают сотрудники Агентства по чрезвычайным ситуациям - группы спасательной службы Имеретинского региона, а также 14 человек, которые были направлены в Ткибули из тбилисской базы спасателей.



В заявлении также отмечается, что премьер-министр Георгий Квирикашвили непрерывно получает информацию о состоянии здоровья пострадавших рабочих и развитии событий в Ткибули.



По информации Объединения профсоюзов Грузии, с начала 2017 года при выполнении профессиональных обязанностей на различных объектах погибли 59 человек, 18 из них скончались с января по апрель 2018 года. За указанный период на рабочих местах также пострадали 78 человек.















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