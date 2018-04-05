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Все детские сады Тбилиси планируют оснастить противопожарными детекторами


05.04.2018   16:11
Все здания детских садов Тбилиси планируют оснастить противопожарными детекторами. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщил глава Агентства по управлению детскими садами Тбилиси Кахабер Гванцеладзе.

На сегодняшний день в Тбилиси функционирует 171 детский сад и зарегистрирована 61,5 тысяча воспитанников.

Как пояснили в управлении, в настоящее время все здания детских садов обеспечены минимальными стандартами безопасности – это противопожарные стенды и огнетушители.

Что касается противопожарных детекторов, то они также установлены в тех зданиях, которые были построены или отремонтированы в последние несколько лет.

В ближайшее время планируется усиление норм противопожарной безопасности во всех зданиях детских садов. С этой целью представители Агентства по управлению детскими садами провели консультации с Агентством по управлению чрезвычайными ситуациями.

Тендер для закупки соответствующего инвентаря агентство объявит в конце апреля.

«Безопасность детей является нашим приоритетом. Основной стандарт в целях пожарной безопасности: стенды, огнетушитель и так далее, соблюдается. Всем этим детские сады обеспечены, но также есть дополнительный инвентарь, которым мы обеспечим детские сады. Это детекторы, которые реагируют в случае возникновения дыма», — заявил Гванцеладзе.

По словам главы агентства, будет выявлено, какая техническая помощь нужна тому или иному детскому саду, чтобы пожарная безопасность была обеспечена максимально.

"Новости-Грузия"





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