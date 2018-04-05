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Гражданин Грузии погиб в результате ДТП в Азербайджане


05.04.2018   17:49
В результате аварии на автомагистрали Бако-Астара в Азербайджане погиб 55-летний гражданин Грузии.

Как заявили Первому каналу в консульстве Грузии в Азербайджане, в результате столкновения грузовиков типа MAN и KAMAZ погиб один из водителей.

По их данным, азербайджанская дорожная полиция ведет расследование.

По информации консульства, они уже получили сообщение о ДПТ и находятся на связи с членами семьи погибшего и компанией, где работал погибший. По их данным, компания полностью возьмет на себя расходы по доставке тела из Баку в Грузию и похоронам.






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