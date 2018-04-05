Один из шахтеров рассказал о происшествии в Ткибули

05.04.2018 18:11 Первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили навестил в кутаисских больницах пострадавших шахтеров.



Один из пострадавших рассказал Дмитрию Кумсишвили о деталях происшествия.



По его словам, ударная волна была настолько сильной, что отбросила его на 15-17 метров.



«На нашем языке мы называем это «горными ударами», они не дают сигнала. Все зависит от того, в каком пласте вы находитесь в ходе добычи. Если в пятом-четвертом пласте – сигнала не будет. Не дают сигнала вторые пласты, там все прерывается. Наверное появились волны. Эти ребята были профессионалами своего дела. Остальное установит следствие. Заранее я не могу ничего сказать», — говорит пострадавший.



Шесть человек стали жертвами несчастного случая в шахте Миндели в Ткибули. Трое шахтеров пострадали. Они доставлены в больницу.



По информации министерства здравоохранения, двое из троих шахтеров, пострадавших в результате происшествия в Ткибули, доставлены в Кутаисскую интервенционную клинику.



По информации МВД, следствие ведется по статье второй части 240-ой статьи УК Грузии, (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия). Наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

