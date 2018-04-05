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В горах Грузии погиб бельгийский альпинист
05.04.2018 19:42
На горе Мкинварцвери (Казбек) погиб бельгийский альпинист. Как сообщают в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, гражданин Бельгии погиб во время спуска с горы, скорее всего, из-за обрыва страховочной веревки. Во время спуска пострадал второй альпинист, тоже гражданин Бельгии. Он доставлен на метеостанцию, где ему оказали первичную медицинскую помощь.
Как пояснили в ведомстве, пока не удается доставить тело погибшего в Тбилиси. Из-за непогоды вертолет не может подобраться к месту инцидента.
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