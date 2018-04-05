Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В горах Грузии погиб бельгийский альпинист


05.04.2018   19:42
На горе Мкинварцвери (Казбек) погиб бельгийский альпинист. Как сообщают в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, гражданин Бельгии погиб во время спуска с горы, скорее всего, из-за обрыва страховочной веревки. Во время спуска пострадал второй альпинист, тоже гражданин Бельгии. Он доставлен на метеостанцию, где ему оказали первичную медицинскую помощь.

Как пояснили в ведомстве, пока не удается доставить тело погибшего в Тбилиси. Из-за непогоды вертолет не может подобраться к месту инцидента.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Уральские авиалинии» будут летать в Тбилиси каждый день
Валютные резервы Грузии сократились до 3,019 млрд долл на 1 апреля
Новая налоговая реформа станет дополнительным стимулом для экономической активности - Шешелидзе
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Лица без гражданства Грузии, проживающие на оккупированных территориях, смогут получать общее, высшее и прообразование
Продукция с оккупированных территорий может продаваться в грузинских сетях с нейтральной маркировкой
«Шаг к лучшему будущему» - мирная инициатива правительства Грузии
ЕС приветствует мирную инициативу Грузии, Сухуми – против
«Шаг к лучшему будущему» — инициатива Тбилиси для Абхазии и Цхинвальского региона
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
По решению правительства, 6 апреля в Грузии объявлено днем траура
Чеченский блогер Абдурахманов сообщил об угрозах в свой адрес
По делу Скрипаля Армения поддержала позицию России
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна