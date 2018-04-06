Из 19 464 транспортных средств техинспекцию не прошли 5050

06.04.2018 11:11 С 1 января 2018 года по сей день из 19 464 автотранспортных средств с первого раза периодическую техническую инспекцию прошли 14 280. Ее прошли - 5050 (около 25%), а 134-м запрещено передвигаться по дороге. Об этом говорится в информации Министерства экономики и устойчивого развития.



В данный период из 5050 транспортных средств, которым для исправления недостатков был дан месячный срок, вновь в Центр техинспекции обратились 2678. Из них 101 повторно были установлены технические недостатки.



По информации ведомства, из 19 464 проверенных автомобилей 4349 транспортными средствами владеют юридические лица.



Как сообщают в ведомстве, большинство изъянов зафиксировано в плане выхлопа, фар и отражателей света, тормозной системы.



Напомним, с 1 января 2018 года периодическая техинспекция коснулась пассажирских (более 8 мест) и грузовых (более 3,5 т.) автомобилей.















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