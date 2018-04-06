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Парк тбилисского метро может быть обновлен поездами Stadler


06.04.2018   11:33
Парк тбилисского метро, возможно, будет обновлен поездами Stadler. О переговорах со швейцарской компанией заявил мэр Тбилиси.

"Мы работаем со швейцарской компанией Stadler, в эти минуты идет работа в связи с меморандумом. Наша цель, не только закупка вагонов, но и начать их сборку-производство в Грузии. Надеюсь, в ближайшем времени достигнем соглашения"- цитирует Каладзе netgazeti.

Напомним, швейцарская компания мировой лидер по производству поездов Stadler Rail AG планирует построить вагоностроительный и вагоноремонтный завод в Тбилиси.

Новый завод обеспечит движущимися составами как "Железную дорогу Грузии", так и метро Тбилиси. По технической и коммерческой целесообразности завод будет также работать над экспортными заказами.








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