Парк тбилисского метро может быть обновлен поездами Stadler

06.04.2018 11:33 Парк тбилисского метро, возможно, будет обновлен поездами Stadler. О переговорах со швейцарской компанией заявил мэр Тбилиси.



"Мы работаем со швейцарской компанией Stadler, в эти минуты идет работа в связи с меморандумом. Наша цель, не только закупка вагонов, но и начать их сборку-производство в Грузии. Надеюсь, в ближайшем времени достигнем соглашения"- цитирует Каладзе netgazeti.



Напомним, швейцарская компания мировой лидер по производству поездов Stadler Rail AG планирует построить вагоностроительный и вагоноремонтный завод в Тбилиси.



Новый завод обеспечит движущимися составами как "Железную дорогу Грузии", так и метро Тбилиси. По технической и коммерческой целесообразности завод будет также работать над экспортными заказами.



















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