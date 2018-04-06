В результате пожара в Тбилиси погиб гражданин Иордании

06.04.2018 13:24 В результате пожара, произошедшего на Киевской улице в Тбилиси, погиб один человек. Погибший – мужчина в возрасте до 70 лет, гражданин Иордании.



Пожар в жилом доме возник примерно 1 час назад.



Огонь вспыхнул на втором этаже и крыше здания. На месте работали 4 группы пожарных-спасателей. На данный момент ведутся работы по ликвидации пожара.



По предварительной информации, причиной пожара на Киевской улице в Тбилиси была небрежность

.

«На улице Киевской №3 произошел печальный факт. Пожар в доме, переделанном под хостел, был зафиксирован около 09:00. Он сдавался иностранцам. К сожалению, скончался гражданин Иордании. Один пострадавший доставлен в больницу. Работают соответствующие городские службы, скоро начнет работать и криминальная служба, тогда мы будем знать, что стало причиной. По предварительной информации, похоже, что это небрежность», - сообщил глава управы Чугуретского района Тбилиси Зураб Чиквиладзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

