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В пасхальные дни в Тбилиси будут действовать ограничения на дорогах
06.04.2018 13:28
В пасхальные дни, 8-9 апреля в Тбилиси будут действовать ограничения на дорогах, ведущих к кладбищам, говорится в заявлении пресс-службы МВД Грузии.
К Сабурталинскому кладбищу автомобили смогу проехать от проспекта Важа-Пшавела по улицам Сандро Эули и Университетской. Территорию кладбища машины покинут по Университетской улице в направление улицы Тамарашвили.
К Кукийскому кладбищу проехать можно будет от Советской площади по Нориос агмарти и улице Мамардашвили. Территорию кладбища автомобили покинут по улицам Цаиши, Квалони, Абашидзе и Цхра дзма.
Что же касается Мухатгвердского кладбища, то туда движение автомобилей будет круговым — через аллею Агмашенебели по улице Георгия Блистательного и наоборот.
В направлении кладбища, расположенного на т.н. Тбилисском море, автомобили будут ездить со стороны района ТЭВЗ (Темка), по улицам Худадова и Анапской дивизии. Покинуть территорию кладбища можно будет по улицам Худадова и Мухрани.
По аналогичным маршрутам будет ездить общественный транспорт, который по решению мэрии Тбилиси в день Пасхи 8 апреля и в День поминовения усопших 9 апреля будет бесплатным.
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