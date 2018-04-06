Спасателям удалось эвакуировать тело бельгийского альпиниста, погибшего на горе Казбек

06.04.2018 14:31 Грузинские спасатели, которые два дня пытались добраться до альпиниста из Бельгии, погибшего на горе Казбек на высоте 4,9 тысячи метров, смогли сегодня, 6 апреля, эвакуировать с вершины тело иностранца. Отмечается, что операцию в течении двух дней осложняли погодные условия.



Накануне в полдень в Центр оперативного управления неотложной помощью «112» поступило сообщение о том, что бельгийский альпинист вместе с двумя гражданами Грузии и еще одним иностранцем во время подъема на вершину сорвался и в результате полученных травм скончался на месте.



Что касается других альпинистов, то, по данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, один иностранец и один гражданин Грузии застряли на высоте 3,6 тысячи метров, на метеорологической станции. Их уже удалось доставить в безопасное место. Еще один человек смог спустится сам.



В связи с гибелью альпиниста МВД Грузии ведет расследование по статье «причинение смерти по неосторожности», что наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до четырех лет.















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