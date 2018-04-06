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На западе Грузии машина «скорой» сбила мужчину с лошадью


06.04.2018   14:38
Автомобиль «скорой помощи» сбил мужчину и лошадь в Хонском районе (регион Имеретия), сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе МВД Грузии.

ДТП произошло сегодня утром. По информации СМИ, автомобиль принадлежал Центру катастроф больницы Самтредского района. Машина медиков двигалась по дороге, когда из двора одного из домов, расположенных на обочине, вышел мужчина с лошадью.

По словам очевидцев, мужчина с лошадью появился на дороге внезапно, и водитель машины «скорой» не успел среагировать. В результате аварии, 37-летний местный житель скончался на месте.
Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека», что наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.






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