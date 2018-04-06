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В одной из батумских клиник пропали несколько тысяч ампул с наркотическим веществом


06.04.2018   15:34
Несколько тысяч ампул с наркотическим веществом пропали из Морского госпиталя Батуми, которым управляет компания «Мед-эмержинс». Информацию об этом распространяет Общественный вещатель Аджарии.

По информации источника Общественного вещателя Аджарии, после начала расследования, двое сотрудников не явились на работу, а со склада исчезли до 6000 ампул.

Глава хирургического департамента и менеджер клиники в разговоре с Общественным вещателем Аджарии заявляют, что факт уже изучает министерство внутренних дел.

«Все бумаги и соответствующая документация переданы следственным органам», — заявил Темур Хантадзе.

Как заявили Первому каналу в МВД, следствие ведется по 269-ой статье УК Грузии — нарушение порядка изготовления, производства, получения, учета, отпуска, хранения, перевозки, пересылки или ввоза наркотических средств либо прекурсоров.






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