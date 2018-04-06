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YouTube начал маркировать контент российских госканалов
06.04.2018 18:15
YouTube начал маркировать контент российских государственных телеканалов. Это подтвердили в пресс-службе компании Google, которой принадлежит сервис, передает ТАСС.
В компании это объяснили усилиями "по обеспечению большей прозрачности контента".
"Как часть наших усилий по обеспечению большей прозрачности контента мы начали добавлять пометки рядом с контентом каналов, получающих государственное финансирование", — пояснили в пресс-службе.
Данная пометка видна только на территории США, отмечает Telegram-канал "Мурзилка".
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