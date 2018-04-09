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Каха Каладзе возложил венок к мемориалу 9 апреля


09.04.2018   13:46
Мэр Тбилиси Каха Каладзе вместе с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили возложил венок к мемориалу 9 апреля.

«9 апреля 1989 года было величайшей трагедией для нашей страны. Сегодня мы вспоминаем людей, которые пожертвовали собой за независимость нашей страны. Их самоотверженность является ясным примером того, как нужно любить свою родину», - заявил Каха Каладзе.

Сегодня 29-я годовщина событий 9 апреля. 9 апреля 1989 года в центре Тбилиси, перед зданием парламента, силами спецназа советской армии был осуществлен жестокий разгон мирной демонстрации за независимость Грузии, в результате чего погиб 21 человек.






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