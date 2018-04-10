|
Два судна оштрафованы за загрязнение территориальных вод Грузии
10.04.2018 12:44
Сотрудники министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства выявили два факта загрязнения территориальных вод Грузии.
В частности, судна, плавающие под флагами Панами и Сьерра-Леоне загрязнил грузинские территориальные воды в порту Поти хозяйственно-фекальными массами.
Капитанам кораблей выписали штраф по 65 тысяч лари. Им также придется выплатить определенную денежную сумму за нанесенный окружающей среде ущерб – в размере 2835 лари.
Корабли покинут территориальные воды Грузии после выплаты штрафа.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна