Два судна оштрафованы за загрязнение территориальных вод Грузии

10.04.2018 12:44 Сотрудники министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства выявили два факта загрязнения территориальных вод Грузии.



В частности, судна, плавающие под флагами Панами и Сьерра-Леоне загрязнил грузинские территориальные воды в порту Поти хозяйственно-фекальными массами.



Капитанам кораблей выписали штраф по 65 тысяч лари. Им также придется выплатить определенную денежную сумму за нанесенный окружающей среде ущерб – в размере 2835 лари.



Корабли покинут территориальные воды Грузии после выплаты штрафа.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

