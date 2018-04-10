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Грузия получила больше всего голосов по результатам опроса на странице «Евровидения 2018» в «Фейсбук»
10.04.2018 12:55
Грузия набрала больше всего голосов по результатам опроса на официальной странице музыкального конкурса «Евровидение 2018» в «Фейсбук».
В процедуре голосования принимали участие болельщики стран – участниц конкурса.
Результат голосования никак не повлияют на распределение мест в конкурсе, хотя с помощью данного опроса болельщики имели возможность поддержать понравившихся исполнителей и сделать их лидерами в рейтинге «Фейсбук».
Грузинский этно джаз – бэнд «Ириао» выступит в полуфинале 10 мая с песней «Для тебя».
«Евровидение 2018» в этом году пройдет в столице Португалии Лиссабоне, в котором примут участие исполнители из 43 стран.
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