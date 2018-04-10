Мэрия Тбилиси объявила о начале нескольких инфраструктурных проектов

10.04.2018 13:00 В столице начинаются несколько новых инфраструктурных проектов. Об этом заявил заместитель мэра Тбилиси Ираклий Бенделиани, который представил на заседании правительства столицы информацию о запланированных работах.



«Начинаются несколько инфраструктурных проектов. Это – проекты в Квемо и Земо Поничала. Идет строительство нового моста, стоимость которого составляет около 2,3 млн лари. Работы завершатся до конца года. Кроме того, мы начинаем реабилитацию мостов их Глдани в Глданула. Стоимость проекта – 8 млн лари. Работы будут завершены летом будущего года. Начинаем работы на улице Рамишвили в Ваке, в рамках которых нам придется ограничить движение.



Будут заменены поврежденные подземные коммуникации, будут обновлены тротуары и бордюры.



Кроме того, по всему Тбилиси проходит реабилитация нескольких улиц», — заявил Ираклий Бенделиани.















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