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Мэрия Тбилиси объявила о начале нескольких инфраструктурных проектов
10.04.2018 13:00
В столице начинаются несколько новых инфраструктурных проектов. Об этом заявил заместитель мэра Тбилиси Ираклий Бенделиани, который представил на заседании правительства столицы информацию о запланированных работах.
«Начинаются несколько инфраструктурных проектов. Это – проекты в Квемо и Земо Поничала. Идет строительство нового моста, стоимость которого составляет около 2,3 млн лари. Работы завершатся до конца года. Кроме того, мы начинаем реабилитацию мостов их Глдани в Глданула. Стоимость проекта – 8 млн лари. Работы будут завершены летом будущего года. Начинаем работы на улице Рамишвили в Ваке, в рамках которых нам придется ограничить движение.
Будут заменены поврежденные подземные коммуникации, будут обновлены тротуары и бордюры.
Кроме того, по всему Тбилиси проходит реабилитация нескольких улиц», — заявил Ираклий Бенделиани.
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