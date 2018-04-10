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После задействования новых правил 19 869 граждан лишены водительских прав по причине алкогольного опьянения
10.04.2018 17:24
После задействования новых правил дорожного движения, по причине алкогольного опьянения, управлять автомобилем запретили 19 869 водителям.
Первый канал запросил статистику из МВД. По информации ведомства, с первого июля 2017 года до текущего периода, из оштрафованных по статье Кодекса административного правонарушения — вождение в нетрезвом виде, 128 граждан смогли сдать экзамен через 3 месяца после лишения и вернуть водительские права. Кроме того, 2012 граждан смогли вернуть права после уплаты штрафа в 1000 лари.
Данные МДВ охватывают период с первого июля 2017 года по 15 марта 2018 года.
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