После задействования новых правил 19 869 граждан лишены водительских прав по причине алкогольного опьянения

10.04.2018 17:24 После задействования новых правил дорожного движения, по причине алкогольного опьянения, управлять автомобилем запретили 19 869 водителям.



Первый канал запросил статистику из МВД. По информации ведомства, с первого июля 2017 года до текущего периода, из оштрафованных по статье Кодекса административного правонарушения — вождение в нетрезвом виде, 128 граждан смогли сдать экзамен через 3 месяца после лишения и вернуть водительские права. Кроме того, 2012 граждан смогли вернуть права после уплаты штрафа в 1000 лари.



Данные МДВ охватывают период с первого июля 2017 года по 15 марта 2018 года.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

