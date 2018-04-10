За 10 месяцев 25 водителей превысили лимит в 100 баллов

10.04.2018 22:13 Статистику нарушений правил дорожного движения публикует сегодня Общественное телевидение Грузии со ссылкой на МВД страны – с 1 июля 2017 года и до сегодняшнего дня прав лишились 25 водителей.



В Грузии 1 июля 2017 года вступили в силу новые правила, которые предусматривают начисление водителю 100 баллов в год и их вычитание за каждое нарушение правил.



Правда, на первом этапе, так как правила вошли в силу 1 июля, всем водителям были начислены 100 баллов не на год, а на полгода – до 1 января 2018 года. Уже с 1 января нынешнего года баллы были начислены вновь, и этот лимит нельзя превышать до конца года.



По данным МВД, в период с 1 июля по 31 декабря 2017 года водительских прав лишились 22 человека, а с 1 января 2018 года по 10 апреля – уже трое.



Также после задействования новых правил, 19 869 водителям запрещено управлять автомобилем из-за нарушений, связанных с вождением в нетрезвом виде.



Как сообщает МВД, с 1 июля 2017 года до 15 марта 2018 года из оштрафованных по статье Административного кодекса «вождение в нетрезвом виде», 128 граждан смогли сдать экзамен через три месяца после лишения и вернуть водительские права. Кроме того, 2 тысячи 12 граждан смогли вернуть права после уплаты штрафа в размере 1 тысяча лари (около 400 долларов).















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