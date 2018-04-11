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Инспекторы Тбилисской транспортной компании начинают выписывать штрафы с сегодняшнего дня


11.04.2018   12:49
Инспекторы Тбилисской транспортной компании начинают выписывать штрафы с 12:00 сегодняшнего дня. Об этом Первому каналу сообщили в компании.

По их словам, сегодня к 12:00 завершился процесс размещения автомобилей с активным пропуском в специальную базу, и инспекторы приступили к работе.

По информации Тбилисской транспортной компании, автовладельцы, которые пока не оплатили стоимость парковки, смогут купить пропуски. Функция включена на сейте tp.ge. Кроме того, купить пропуск можно через аппарат оплаты и банковское перечисление.

Напомним, что Тбилисская транспортная компания взяла на себя функции компании «C.T.Park» с 10 апреля.






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