Инспекторы Тбилисской транспортной компании начинают выписывать штрафы с сегодняшнего дня

11.04.2018 12:49 Инспекторы Тбилисской транспортной компании начинают выписывать штрафы с 12:00 сегодняшнего дня. Об этом Первому каналу сообщили в компании.



По их словам, сегодня к 12:00 завершился процесс размещения автомобилей с активным пропуском в специальную базу, и инспекторы приступили к работе.



По информации Тбилисской транспортной компании, автовладельцы, которые пока не оплатили стоимость парковки, смогут купить пропуски. Функция включена на сейте tp.ge. Кроме того, купить пропуск можно через аппарат оплаты и банковское перечисление.



Напомним, что Тбилисская транспортная компания взяла на себя функции компании «C.T.Park» с 10 апреля.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

