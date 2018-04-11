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Судебное заседание по делу о группе Чатаева в Тбилиси прошло за закрытыми дверями


11.04.2018   20:10
В Тбилисском городском суде сегодня, 11 апреля, началось рассмотрение дела лиц, обвиняемых в связях с экстремистами. Некоторые из задержанных говорят, что знали Ахмеда Чатаева, но не причастны к терроризму. Сегодня процесс закрыли для прессы из-за высокой государственной значимости этого уголовного дела.

По информации прокурора Наны Хучуа, следствием собраны более ста доказательств, которые свидетельствуют о преступной деятельности обвиняемых. Главная прокуратура Грузии будет представлять их на следующих судебных заседаниях.

Как отмечает адвокат защиты Мариам Кублашвили, из материалов дела не вытекает то, что обвиняемые помогали группировке Чатаева с преступными намерениями, поэтому сторона зашиты категорически не согласна с версией прокуратуры.

Чатаев был убит в спецоперации в Тбилиси в ноябре прошлого года. Он участвовал в чеченском вооруженном сопротивления до начала 2000-х годов. Затем Чатаев выехал за пределы России. Его обвиняли в причастности ко взрывам в стамбульском аэропорту в 2016 году, а также к вооруженному инциденту в грузинском ущелье Лопота в августе 2012 года, напоминает «Кавказ.Реалии».






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