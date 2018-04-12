Скульптор в Батуми в знак протеста обрил пол головы

12.04.2018 17:48 Скульптор в Батуми в знак протеста обрил пол головы. Темур Махарадзе обвиняет батумскую мэрию в нарушении авторских прав.



Дело касается мемориала 9 апреля, который должны установить на прибрежном парке.



Автор эскиза – Темур Махарадзе. Однако, согласно тендеру мэрии Батуми, мемориал, вместо самого автора, установит другая компания.



Скульптор выступает против такого решения и ждет реагирования ит мэрии. Темур Махарадзе утверждает, что наряду с нарушением авторских прав, эскиз может быть изуродован.















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