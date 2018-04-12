Из-за утечек газа в 2017 году в Грузии погибли 17 человек

12.04.2018 18:01 В 2017 году из-за утечек бытового газа в Грузии погибли 18 человек, говорится в докладе энергетического омбудсмена страны Саломе Вардиашвили.



В докладе отмечается, что наиболее сложная ситуация наблюдалась в отопительный период – зимой 2017 года. Больше всего трагических случаев было зафиксировано в регионах, особенно в городе Рустави, где только за февраль-март прошлого года из-за утечки газа погибли до десяти человек.



В разных регионах Грузии оперирует три газораспределительных компании – это «Казтрангаз-Тбилиси», «Socar Georgia» и «СакОргГаз».



Согласно докладу омбудсмена, в ареале компании «Казтрангаз-Тбилиси» в 2017 году в результате предполагаемых утечек бытового газа произошло три взрыва. При взрывах несколько граждан понесли имущественный ущерб. Один человек пострадал, о погибших не сообщалось.



В ареале компании «Socar Georgia» в прошлом году было зафиксировано девять случаев утечки газа, в результате чего погибли трое человек. В ареале компании «СакОргГаз» зафиксировали 142 случая утечки газа, в результате погибли 15 человек.



Следует отметить, что в Тбилиси с целью предотвращения случаев отравления газом «Казтрансгаз» совместно со столичной мэрией проводит масштабную социальную кампанию «Для большей безопасности».



Компания предлагает всем желающим позвонить на номер горячей линии — 2 40 40 04, или в аварийную службу по номеру — 114. После вызова специалисты приедут на место, проверят приборы, дадут соответственные указания и проведут инструктаж. Услуга бесплатная.



"Новости-Грузия"











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