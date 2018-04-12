Военно-Грузинскую дорогу в России расширят в три раза

12.04.2018 18:43 Уже в ближайшее время Военно-Грузинская дорога (ВГД) может быть существенно расширена. Представители Управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ" рассказали журналистам во время пресс-тура по федеральным дорогам Северной Осетии о своих планах на ближайшее время.



Расширение проезжей части ВГД должно начаться уже в 2018 году. Сейчас из-за низкой пропускной способности ВГД в летнее время на ней скапливаются пробки длиной в несколько километров.



Управление "Кавказ" сейчас подготовил проект решения этой проблемы. Существующая проезжая часть шириной в две полосы будет увеличена до шести полос. Это станет возможно благодаря тому, что ВГД займет часть поймы реки Терек. Таким образом транспортная артерия, связывающая Россию и Южный Кавказ, будет расширена в три раза за счет грунтовой насыпи.



На данном этапе проект предусматривает расширение дороги только в самом проблемном месте: на километре нейтральной полосы, находящемся сразу за постом "Верхний Ларс". Строительные работы отличаются сложностью выполнения ввиду неудобного геоландшафта: дорога проходит по узкому ущелью с постоянными камнепадами.



Также замдиректора филиала Управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ" в Северной Осетии Знаур Макиев рассказал о том, что уже в 2020 году в Осетии начнется строительство объездной дороги, связывающей ВГД и федеральную трассу "Кавказ" в обход столицы республики города Владикавказа.



"Эта дорога поможет решить сразу несколько проблем. Во-первых, экологическую: мы выведем из города сотни фур, которые выделяют огромное количество углекислого газа в черте Владикавказа. Во-вторых, практический вопрос. Большегрузы, перевозящие десятки тонн, негативно влияют на городские дороги, так как асфальт не рассчитан на их вес и быстро проседает, образовываются колеи. Скоро эту проблему можно будет решить. Ну и сами водители фур теперь быстрее будут проезжать город, им не придётся стоять в пробках", – отметил Макиев.















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