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Мужчина в Грузии получил 9 кг «Гашиша» по почте
12.04.2018 20:10
Правоохранители Грузии, в результате сотрудничества с немецкой полицией, задержали в Грузии Г.К. 1992 рождения за незаконный ввоз наркотических веществ в особо крупном размере.
По информации МВД, мужчина был задержан возле офиса DHL. В ходе обыска, правоохранители обнаружили 9 кг «Гашиша», который Г.К. получил по почте. Назначена экспертиза.
Следствие установило, что посылка была оправлена из Непала через Германию.
Следствие ведется по статье 262 УК Грузии — незаконные ввоз в Грузию наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ.
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