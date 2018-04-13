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Двое граждан Грузии задержаны за кражи в 11 магазинах в Австрии
13.04.2018 10:23
Двое граждан Грузии задержаны за кражи в 11 магазинах в Австрии.
По данным местных СМИ, арестованным 26 и 27 лет. Они украли в нескольких городах Австрии товары на 3000 евро.
В основном, обвиняемые совершали кражи в магазинах одежды и электротехники.
Полиция задержала их в городе Линц. Они были в автомобиле с немецкими номерными знаками.
У одного из задержанных отказалось фальшивое водительское удостоверение. Сейчас он в заключении. Его сообщник уже депортирован в Грузию.
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