Двое граждан Грузии задержаны за кражи в 11 магазинах в Австрии

13.04.2018 10:23 Двое граждан Грузии задержаны за кражи в 11 магазинах в Австрии.



По данным местных СМИ, арестованным 26 и 27 лет. Они украли в нескольких городах Австрии товары на 3000 евро.



В основном, обвиняемые совершали кражи в магазинах одежды и электротехники.



Полиция задержала их в городе Линц. Они были в автомобиле с немецкими номерными знаками.



У одного из задержанных отказалось фальшивое водительское удостоверение. Сейчас он в заключении. Его сообщник уже депортирован в Грузию.















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