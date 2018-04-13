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Самолеты крупнейших авиакомпаний облетают стороной территорию Сирии


13.04.2018   10:53
Информация о возможном ударе США по Сирии заставила крупнейшие авиакомпании изменили свои маршруты, сообщает Новое время со ссылкой на New York Times.

И хотя представитель Европейского агентства по безопасности авиаперевозок заявил, что предложение авиакомпаниям учитывать возможность нанесения ударов по Сирии от 10 апреля было не обязательным и носило рекомендательный характер, тем не менее, свои маршруты уже изменили Air France, Lufthansa и ЕasyJet. Кувейтская Kuwait Airways отменила полеты в Бейрут, а основной ливанский перевозчик Middle East Airlines объявил о пересмотре части расписания до вечера 13 апреля. В компании British Airways пока отказались от комментариев.

Представитель организации Eurocontrol, которая осуществляет основные диспетчерские функции в странах ЕС, заявил, что подобная ситуация не нова. В частности, несколько лет назад то же самое происходило, когда Россия при помощи ракет из акватории Каспийского моря обстреляла территорию Сирии.






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