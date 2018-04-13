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В Аджарии установили первую специальную ловушку для мраморного клопа
13.04.2018 16:46
В Аджарии открылся координационный центр по борьбе с мраморным клопом.
Штаб в административном здании ООО «Механизатор» в селе Чакви открыли председатель правительства Аджарии и руководитель Национального агентства продовольствия.
Была установлена первая специальная ловушка с феромонами. Мониторинг позволит идентифицировать вредителя и установить ареал распространения. По итогом, будут запланированы конкретные мероприятия против мраморного клопа.
В рамках стратегии и плана действий по борьбе с мраморным клопом, Аджарскому региону передали 20 тысяч литров препарата и 3 500 единиц феромонов. В регионе будут мобилизованы шесть спецмашин высокой проходимости со своими агрегатами.
Кроме того, в случае необходимости, наготове – 26 единиц спецтехники ООО «Механизатор», которые подключатся к мероприятиям против вредителя.
Мраморный клоп к этому времени зафиксирован в Кобулети, Хелвачаури и Кеда.
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