В Аджарии установили первую специальную ловушку для мраморного клопа

13.04.2018 16:46 В Аджарии открылся координационный центр по борьбе с мраморным клопом.



Штаб в административном здании ООО «Механизатор» в селе Чакви открыли председатель правительства Аджарии и руководитель Национального агентства продовольствия.



Была установлена первая специальная ловушка с феромонами. Мониторинг позволит идентифицировать вредителя и установить ареал распространения. По итогом, будут запланированы конкретные мероприятия против мраморного клопа.



В рамках стратегии и плана действий по борьбе с мраморным клопом, Аджарскому региону передали 20 тысяч литров препарата и 3 500 единиц феромонов. В регионе будут мобилизованы шесть спецмашин высокой проходимости со своими агрегатами.



Кроме того, в случае необходимости, наготове – 26 единиц спецтехники ООО «Механизатор», которые подключатся к мероприятиям против вредителя.



Мраморный клоп к этому времени зафиксирован в Кобулети, Хелвачаури и Кеда.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

