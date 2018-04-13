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На пляжах Батуми оборудуют специальные тропинки для лиц с ОВЗ


13.04.2018   22:29
К новому туристическому сезону на набережной Батуми оборудуют тропинки, с помощью которых лица с ограниченными возможностями смогут спуститься к морю, сообщает Первый канал ОВГ.

Монтаж специальных дорожек планируется начать в мае. Тропинки будут выполнены из дерева. Их ширина составит 1,2 метра, а длина 80 метров.

«На восьми локациях для лиц с ОВЗ, а также детей, которые пользуются инвалидными колясками, будут устроены трансформирующийся деревянные тропинки», — заявил заместитель директора Батумского бульвара Гоча Мжаванадзе.

Для установки адаптированных тропинок администрация Батумского бульвара уже объявила электронный тендер. Монтажные работы начнутся после того, как определится компания-контрактор. На проведение работ из бюджета будет выделено 41,9 тысячи лари (17,4 тысячи долларов).

По словам Мжаванадзе, всего на модернизацию инфраструктуры пляжей Батуми к началу летнего сезона 2018 года планируется потратить 115 тысяч лари (47,9 тысячи долларов). Ожидается, что на пляжах появятся новые кабинки для переодевания и душевые.






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