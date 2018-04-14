В Западной Грузии напали на банк во время выдачи пенсий

14.04.2018 12:03 Неизвестный ограбил экспресс-отделение банка «Либерти» в селе Цхемлисхиди Озургетского муниципалитета (регион Гурия), сообщает местное издание GuriaNews.



Инцидент произошел сегодня утром, в то время, когда пенсионеры получали в банке пенсии. Как отмечается, экспресс-отделение банка «Либерти» находится в здании администрации села Цхемлисхиди.



По словам очевидцев, грабитель угрожал кассиру огнестрельным оружием и требовал отдать ему деньги. Когда нападавший получил деньги, он сел в автомобиль, принадлежавший одному из пенсионеров, и скрылся с места.



В настоящее время на территории банка мобилизована полиция. В МВД до сих пор не делали каких-либо комментариев в связи с произошедшим.



Не известно и то, какую сумму налетчик смог унести.















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