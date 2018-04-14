|
В Западной Грузии напали на банк во время выдачи пенсий
14.04.2018 12:03
Неизвестный ограбил экспресс-отделение банка «Либерти» в селе Цхемлисхиди Озургетского муниципалитета (регион Гурия), сообщает местное издание GuriaNews.
Инцидент произошел сегодня утром, в то время, когда пенсионеры получали в банке пенсии. Как отмечается, экспресс-отделение банка «Либерти» находится в здании администрации села Цхемлисхиди.
По словам очевидцев, грабитель угрожал кассиру огнестрельным оружием и требовал отдать ему деньги. Когда нападавший получил деньги, он сел в автомобиль, принадлежавший одному из пенсионеров, и скрылся с места.
В настоящее время на территории банка мобилизована полиция. В МВД до сих пор не делали каких-либо комментариев в связи с произошедшим.
Не известно и то, какую сумму налетчик смог унести.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна