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В Западной Грузии обнаружили тело семимесячного ребенка


14.04.2018   19:42
Тело семимесячного ребенка обнаружили в селе Ахалсопели Сенакскского района (регион Самегрело-Верхняя Сванетия), сообщает телеканал «Имеди».

Труп жители одного из домов на Батумской улице нашли в своем дворе. По предварительной информации, тело ребенка во двор принесли собаки. Рядом с телом была обнаружена наволочка, в которую он был завернут.

До сих пор на месте продолжаются следственные мероприятия. Тело ребенка отправлено на экспертизу. Другие детали произошедшего до сих пор не известны.

Уголовное дело возбуждено по статье «умышленное убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов», что предусматривает наказание в виде домашнего ареста на срок от шести месяцев до двух лет либо лишения свободы на срок от трех до пяти лет.






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