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В Армении проходят акции протеста


16.04.2018   13:04
В Армении проходят акции протеста. Согласно местным изданиям, протестующие блокировали несколько центральных улиц, вместе с тем, некоторые станции метро были парализованы.

По сообщениям местных СМИ, участники акции протестуют против назначения правящей партией кандидутуры Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Организатором акции выступает лидер оппозиционной фракции «Елк» Никол Пашинян. По его словам, подобные акции проводятся в Гюмри, где активисты блокировали несколько центральных улиц.

Полиция Армении обнародовала заявление о том, что все действия демонстрантов незаконны. Полиция запрещает демонстрантам приближаться к зданию парламента.

Напомним, что несколько дней назад правящая партия официально представила Сержа Саргсяна кандидатом на пост премьер-министра.

В результате конституционной реформы, Армения перешла от полупрезидентской модели к парламентскому управлению, что означает, что власть сейчас находится в руках премьер-министра. Должность президента символична.

Завтра парламент должен утвердить нового премьер-министра.






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