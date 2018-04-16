|
В Армении проходят акции протеста
16.04.2018 13:04
В Армении проходят акции протеста. Согласно местным изданиям, протестующие блокировали несколько центральных улиц, вместе с тем, некоторые станции метро были парализованы.
По сообщениям местных СМИ, участники акции протестуют против назначения правящей партией кандидутуры Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Организатором акции выступает лидер оппозиционной фракции «Елк» Никол Пашинян. По его словам, подобные акции проводятся в Гюмри, где активисты блокировали несколько центральных улиц.
Полиция Армении обнародовала заявление о том, что все действия демонстрантов незаконны. Полиция запрещает демонстрантам приближаться к зданию парламента.
Напомним, что несколько дней назад правящая партия официально представила Сержа Саргсяна кандидатом на пост премьер-министра.
В результате конституционной реформы, Армения перешла от полупрезидентской модели к парламентскому управлению, что означает, что власть сейчас находится в руках премьер-министра. Должность президента символична.
Завтра парламент должен утвердить нового премьер-министра.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна