В России могут использовать опыт Грузии в борьбе с мраморными клопами

16.04.2018 15:00 Побывавшие в Грузии представители Россельхознадзора – российской федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, готовы использовать опыт Грузии в борьбе с мраморным клопом.



Трое представителей Россельхознадзора прибыли в Грузию 10 апреля и в течение нескольких дней ознакомились с мероприятиями, которые осуществляются в стране для борьбы с мраморными клопами. Об этом сегодня сообщает Национальное агентство продовольствия Грузии.



Российские специалисты побывали на западе Грузии, районы которого особенно пострадали от вредителя в прошлом году, а также на востоке страны, где проводится мониторинг распространения вредителя с целью превенции.



В Абашском районе их ознакомили с работой координационного штаба по борьбе с мраморными клопами, где в онлайн-режиме получают результаты ареала распространения вредителя. Специалисты из России также побывали в фитосанитарной лаборатории министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.



«Нашей группе работа штаба очень понравилась: организация, которая у вас здесь есть, хорошая компьютерная программа, которая дает информацию о количестве клопа в единицу времени. Научно обосновано размещение ловушек для того, чтобы клопа вовремя идентифицировать и потом обрабатывать химическими препаратами. Мы очень рады, что у вас все организовано. И мы надеемся, в случае необходимости, использовать ваш опыт у себя», — заявила специалист по охране растений из России Наталья Соловьева.



В Национальном агентстве продовольствия заявляют, что Грузия намерена сотрудничать со специалистами всех тех стран, в том числе и России, где существует угроза распространения мраморных клопов.



«На сегодняшний день вредитель не фиксируется в ловушках, размещенных в Восточной Грузии, что дает нам возможность сказать, что по сегодняшнему положению он пока не представляет опасности. Что касается Западной Грузии, то там уже фиксируются количества вредителя в некоторых ловушках в определенных районах, однако пока массового выхода не наблюдается…Мероприятия по борьбе с мраморными клопами думаем начать с будущей недели», — заявил заместитель главы Национального агентства продовольствия Зураб Липартия.



В агентстве продовольствия отмечают, что для разработки эффективного плана борьбы с мраморными клопами в Грузию были приглашены все те ведущие энтомологи и специалисты из Канады, США, Испании, Италии, Швейцарии, Турции и Азербайджана, у которых есть значительный опыт по борьбе с вредителем. Были проведены форумы и дискуссии.



Так, в декабре прошлого года ведущие специалисты мира собрались в Тбилиси, чтобы рассмотреть методы борьбы с мраморными клопами в Грузии. Иностранные эксперты поделились опытом применения химических, механических и биологических методов борьбы с вредителями.



Мраморные клопы появились в Западной Грузии в 2015 году, предположительно вредители распространились из Абхазии. Минувшим летом мраморные клопы нанесли серьезный урон сельскому хозяйству на западе страны. Вредители не только уничтожили значительную часть урожая, но и заполонили жилые дома. В октябре появление мраморных клопов зафиксировали и в Тбилиси.



Проект правительства Грузии по борьбе с вредителем предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическое опрыскивание.



На борьбу с мраморными клопами государство в 2018 году выделит 49 миллионов лари (более 18,2 миллиона долларов). Кроме того Агентство США по международному развитию (USAID) для борьбы с мраморными клопами выделит Грузии 3,5 миллиона долларов.















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