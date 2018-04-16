Житель Поти приговорен к 18 годам тюрьмы за убийство двоюродной сестры

16.04.2018 21:55 Тбилисский городской суд приговорил 22-летнего Роберта Ахалая к 18 годам лишения свободы за попытку изнасилования и убийство с особой жестокостью собственной двоюродной сестры, 19-летней Анны Хеладзе.



Преступление произошло 16 июля 2017 года в Тбилиси. Согласно материалам дела, обвиняемый попытался вступить в сексуальную связь со своей двоюродной сестрой – молодые люди были студентами и жили в столице в квартире родственницы.

Когда девушка оказала сопротивление, обвиняемый нанес жертве 35 ножевых ранений. Были задеты вены и сонная артерия. От потери крови Анна скончалась на месте, а убийца скрылся.



На следующий день после убийства, после того, как молодой человек не явился в вуз на экзамен, а девушка перестала отвечать на телефонные звонки, родственники забили тревогу. Соседи проникли в дом через окно и обнаружили на полу труп. В тот же день Роберт Ахалая сдался полиции в городе Поти, куда он уехал, пытаясь скрыть преступление.



«За попытку изнасилования суд приговорил обвиняемого к семи годам лишения свободы, а за убийство при отягчающих обстоятельствах к 18 годам лишения свободы. В итоге, при использовании принципа поглощения наказаний, обвиняемого приговорили к 18 годам лишения свободы, которые тот проведет в пенитенциарном учреждении», — сказано в сообщении на сайте суда.



На закрытом заседании суда обвиняемый признался в совершении убийства, однако отрицал отягчающие обстоятельства и попытку изнасилования. Суд принял решение исходя из показаний свидетелей, заключений экспертизы и других улик.



Преступление вызвало широкий общественный резонанс. При этом родственники молодых людей говорили, что не могут понять мотивов преступления. По их словам, Роберт и Анна тепло относились друг к другу и оба хорошо учились.















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