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Житель Поти приговорен к 18 годам тюрьмы за убийство двоюродной сестры
16.04.2018 21:55
Тбилисский городской суд приговорил 22-летнего Роберта Ахалая к 18 годам лишения свободы за попытку изнасилования и убийство с особой жестокостью собственной двоюродной сестры, 19-летней Анны Хеладзе.
Преступление произошло 16 июля 2017 года в Тбилиси. Согласно материалам дела, обвиняемый попытался вступить в сексуальную связь со своей двоюродной сестрой – молодые люди были студентами и жили в столице в квартире родственницы.
Когда девушка оказала сопротивление, обвиняемый нанес жертве 35 ножевых ранений. Были задеты вены и сонная артерия. От потери крови Анна скончалась на месте, а убийца скрылся.
На следующий день после убийства, после того, как молодой человек не явился в вуз на экзамен, а девушка перестала отвечать на телефонные звонки, родственники забили тревогу. Соседи проникли в дом через окно и обнаружили на полу труп. В тот же день Роберт Ахалая сдался полиции в городе Поти, куда он уехал, пытаясь скрыть преступление.
«За попытку изнасилования суд приговорил обвиняемого к семи годам лишения свободы, а за убийство при отягчающих обстоятельствах к 18 годам лишения свободы. В итоге, при использовании принципа поглощения наказаний, обвиняемого приговорили к 18 годам лишения свободы, которые тот проведет в пенитенциарном учреждении», — сказано в сообщении на сайте суда.
На закрытом заседании суда обвиняемый признался в совершении убийства, однако отрицал отягчающие обстоятельства и попытку изнасилования. Суд принял решение исходя из показаний свидетелей, заключений экспертизы и других улик.
Преступление вызвало широкий общественный резонанс. При этом родственники молодых людей говорили, что не могут понять мотивов преступления. По их словам, Роберт и Анна тепло относились друг к другу и оба хорошо учились.
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