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Сенатора Маккейна снова прооперировали
17.04.2018 10:31
Американский сенатор Джон Маккейн 16 апреля перенес операцию кишечника. Об этом говорится в сообщении на сайте республиканца.
Маккейна госпитализировали 15 апреля в линике в Финиксе.
Операция Маккейна была связана с дивертикулитом. Сейчас состояние сенатора врачи определяют как стабильное.
Ранее врачи диагностировали у Маккейна агрессивную форму опухоли мозга – глиобластому.
Сенатора, которому исполнилось 80 лет, прооперировали, он проходил реабилитацию у себя дома в Аризоне.
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