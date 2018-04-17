Сенатора Маккейна снова прооперировали

17.04.2018 10:31 Американский сенатор Джон Маккейн 16 апреля перенес операцию кишечника. Об этом говорится в сообщении на сайте республиканца.



Маккейна госпитализировали 15 апреля в линике в Финиксе.



Операция Маккейна была связана с дивертикулитом. Сейчас состояние сенатора врачи определяют как стабильное.



Ранее врачи диагностировали у Маккейна агрессивную форму опухоли мозга – глиобластому.



Сенатора, которому исполнилось 80 лет, прооперировали, он проходил реабилитацию у себя дома в Аризоне.

















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