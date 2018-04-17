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В Грузии автомобиль с двумя школьниками сорвался в обрыв


17.04.2018   14:14
Двое учеников 11 класса погибли в результате падения автомобиля минувшей ночью с обрыва в поселке Харагаули в Имеретии. Об этом сегодя сообщает телекомпания «Имеди».

Случившееся «Новости-Грузия» подтвердили и в пресс-службе МВД. По данным полиции, подростки находились в автомобиле одни. Они погибли на месте.

Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти двух или более человек», что карается лишением свободы сроком от 6 до 10 лет.






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