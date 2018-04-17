На Военно-Грузинской дороге построят самый высокий в Европе мост

17.04.2018 22:03 В Грузии готовится новый проект – строительство 9-километрового тоннеля и моста на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, которая ведет к российской границе и соединяет Южный и Северный Кавказ.



Авторы проекта считают, что мост, который будет построен на дороге через Крестовый перевал, войдет в десятку самых красивых и высоких в Европе.



Наивысшая точка дороги через Крестовый перевал по Дарьяльскому ущелью, или как ее еще называют — Военно-Грузинской дороги – около 2400 метров над уровнем моря.



Кроме того, 9-километровый тоннель, который пройдет под Крестовым перевалом от села Цкере до села Коби, на целый час сократит время, необходимое для проезда по маршруту Тбилиси-Ларс.



Благодаря тоннелю и мосту автомобильное передвижение на этом участке Дарьяльского ущелья станет безопасным и не будет зависеть от плохой погоды и опасности схода лавин.



Всемирный банк уже финансирует проектные, а Азиатский банк развития (Asian Development Bank) – строительные работы на дороге Квешети-Коби протяженностью 24 км.



Проектные работы уже находятся в стадии завершения. Сегодня министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили и генеральный директор департамента Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития Вернер Липах осмотрели строительный ареал проекта.



Липах сообщил, что Азиатский банк намерен увеличить свою инвестицию в Грузии.



«Мы уже 10 лет работаем в Грузии и за этот период сделали инвестицию в размере более двух миллиардов долларов. На этот раз мы знакомимся с очень интересным проектом, который является частью дороги, связывающей Юг с Севером. Из-за горного рельефа нас тут ожидают сложные работы, которые предусматривают строительство моста и тоннеля. Я уверен, что это будет один из важнейших проектов как для Грузии, так и для Азиатского банка развития», — заявил Липах.



Министр, в свою очередь, подчеркнула, что осуществление проекта Квешети-Коби необходимо для развития транзитного и туристического потенциала Грузии.



«Сегодня мы познакомились с локацией, где непосредственно планируется проведение дороги. Вместе с дорогой планируется строительство тоннеля и моста. По оценке наших дизайнеров, этот мост попадет в десятку лучших и самых высоких мостов Европы. Доноры также считают, что в регионе это для них особенный проект. Азиатский банк развития только в этом году финансирует в Грузии работы по проведению дорог, водоснабжению и так далее на сумму в 360 миллионов лари (150 миллионов долларов). Это наш важный партнер и я надеюсь, что наше сотрудничество будет развиваться», – заявила Цкитишвили.



"Новости-Грузия"











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