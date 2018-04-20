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В подвале одного из домов в Батуми обнаружили труп мужчины
20.04.2018 14:58
На улице Горгиладзе в подвале одного из домов в Батуми обнаружили труп мужчины. Как заявили Первому каналу в МВД Грузии, информацию об этом предоставил один гражданин.
Тело скончавшегося находится на экспертизе. По информации МВД, в результате предварительного осмотра тела, следы насилия обнаружены не были.
По факту начато расследование по статье 115 УК Грузии, которая предусматривает доведение до самоубийства.
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