В подвале одного из домов в Батуми обнаружили труп мужчины

20.04.2018 14:58 На улице Горгиладзе в подвале одного из домов в Батуми обнаружили труп мужчины. Как заявили Первому каналу в МВД Грузии, информацию об этом предоставил один гражданин.



Тело скончавшегося находится на экспертизе. По информации МВД, в результате предварительного осмотра тела, следы насилия обнаружены не были.



По факту начато расследование по статье 115 УК Грузии, которая предусматривает доведение до самоубийства.















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