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Турция забрала свое золото из хранилищ ФРС США
20.04.2018 15:53
На фоне ухудшения отношений с США Турция вывела свой золотой запас из хранилищ Федеральной резервной системы (ФРС) весом 28,689 тонн.
Согласно отчету Центробанка Турции, данные о золоте в хранилищах ФРС имеются только на конец 2016 года, по итогам 2017 года в соответствующей графе стоит прочерк.
Примеру ЦБ последовали и частные банки Турции. Общий объем золотого резерва страны оценивается в 564,6 тонн или более чем $20 млрд.
Выведенное из США золото было частично возвращено в Турцию, а также переразмещено на хранение в Европе, в частности в Центробанке Великобритании и Банке международных расчетов в Швейцарии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее призвал избавиться от давления курса валют и «использовать против доллара золото». Всего в страну из-за рубежа вернули около 220 тонн золота.
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