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ACT: Большинство жителей Тбилиси находят работу по рекомендации близких или знакомых
20.04.2018 17:05
Согласно исследованию ACT, большинство жителей Тбилиси чаще всего находят работу по рекомендации близких/знакомых. Таким путем начали работать 55% респондентов. Второе место в способе поиска работы (12%) занимают вакансии в интернете.
В организации отметили, что 60% занятых считают, что могут заменить непосредственного руководителя, и успешно выполнять его обязанности.
По тому же исследованию, из 10 занятых в среднем только четыре использует интернет (37%). С данной точки зрения самый высокий показатель в возрастной категории 25-34 года (65%), а самый низкий показатель среди занятых в возрасте 65 лет и выше (12%).
Исследование проводилось по всему Тбилиси с 12 по 14 февраля 2018 года включительно. Для исследования были избраны 403 совершеннолетних жителей Тбилиси по принципу случайного отбора. Статистическая погрешность в среднем колеблется в промежутке 3%- 6,5%. Примененный метод - прямое интервью.
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