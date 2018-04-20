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Каладзе призвал бизнес присоединиться к осуществлению проекта «ночной экономики»


20.04.2018   17:35
Поддержка бизнеса в реализации проекта «Ночная экономика» очень важна, — сказал на презентации проекта концепции мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По его словам, проект «Развития ночной экономики» является одним из важнейших направлений развития экономики города, и для его осуществления необходима вовлеченность всех, включая бизнес.

«Мы не выдумываем ничего нового, мы хотим перенять наилучший пример, как в нормальных, развитых странах и городах.

Только мэрия не сможет реализовать этот проект. Участие каждого очень важно, потому что, когда мы говорим о развитии ночной экономики, здесь идет речь о том, что здесь мы создадим новые рабочие места и в этом будут участвовать представители разных возрастных групп. Конечно, поддержка бизнеса будет очень важной в реализации этого проекта », — сказал Каха Каладзе.

По его словам, в контексте ночной экономики речь идет о вопросе участия муниципального транспорта, регулировании шума, вопросах безопасности, в которых мэрия активно сотрудничает с министерством внутренних дел. Кроме того, подразумевается развитие культурной и художественной индустрии и её формирования как экономической отрасли.

«Что важно, развитие разных районов столицы и должное использование их потенциала. Мы не должны быть сконцентрированы только на центральных районах города и развитие столицы должно осуществляться равномерно», — заявил Каха Каладзе.

По его словам, в связи с этим проектом было много интерпретаций. Соответственно, на сегодняшней презентации будут представлены концепция и видение, примеры других стран, запланированные мероприятия.

Мэр Тбилиси также заявил о важности вовлеченности в развитие ночной экономики рекламной индустрии.






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