В Тбилиси опечатали более 200 килограмм просроченного мяса

21.04.2018 12:08 Мясо сомнительного происхождения с истекшим сроком хранения обнаружили представители Национального агентства продовольствия на рынках в тбилисском районе Глдани. Об этом сообщает Первый канал ОВГ со ссылкой на агентство.



Некачественное мясо специалисты обнаружили в двух павильонах, работающих на территории рынков. Торговые объекты принадлежат ООО «Меркадос» и ООО «Сузала».



«В общей сложности было опечатано более 200 килограмм импортного мяса — курятины и говядины. Кроме того, из-за критических несоответствий остановлен производственный процесс в павильоне «Маркадос», где реализовывалось мясо», — сообщили в ведомстве.



В Национальном агентстве продовольствия также отметили, что из-за нарушений несколько объектов на рынках Глдани были оштрафованы. Опечатанное мясо, не прошедшее проверку, будет уничтожено в соответствии с законодательством.



По данным агентства, для изучения качества мяса и мясных продуктов в первом квартале 2018 года специалисты проверили исследование 40 образцов. В итоге, в 11 случаях были выявлены нарушения. За тот же период под наблюдением инспекторов Национального агентства продовольствия было уничтожено более 7,2 тонны мяса и мясных продуктов сомнительного происхождения с истекшим сроком хранения.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

