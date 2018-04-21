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В Тбилиси опечатали более 200 килограмм просроченного мяса


21.04.2018   12:08
Мясо сомнительного происхождения с истекшим сроком хранения обнаружили представители Национального агентства продовольствия на рынках в тбилисском районе Глдани. Об этом сообщает Первый канал ОВГ со ссылкой на агентство.

Некачественное мясо специалисты обнаружили в двух павильонах, работающих на территории рынков. Торговые объекты принадлежат ООО «Меркадос» и ООО «Сузала».

«В общей сложности было опечатано более 200 килограмм импортного мяса — курятины и говядины. Кроме того, из-за критических несоответствий остановлен производственный процесс в павильоне «Маркадос», где реализовывалось мясо», — сообщили в ведомстве.

В Национальном агентстве продовольствия также отметили, что из-за нарушений несколько объектов на рынках Глдани были оштрафованы. Опечатанное мясо, не прошедшее проверку, будет уничтожено в соответствии с законодательством.

По данным агентства, для изучения качества мяса и мясных продуктов в первом квартале 2018 года специалисты проверили исследование 40 образцов. В итоге, в 11 случаях были выявлены нарушения. За тот же период под наблюдением инспекторов Национального агентства продовольствия было уничтожено более 7,2 тонны мяса и мясных продуктов сомнительного происхождения с истекшим сроком хранения.






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