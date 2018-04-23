Угнанную у украинского депутата машину нашли в Грузии

23.04.2018 12:49 Угнанный у народного депутата от "БПП" Оксаны Продан автомобиль нашли по прошествии двух лет правоохранители Грузии. Об этом сама политик написала в Facebook в понедельник, 23 апреля.



"Помните, в декабре 2016-го у меня украли машину? Ее нашли! В Грузии. История ее возвращения в Украину сложная, но мы ее прошли", — написала нардеп.



Продан выразила благодарность украинским и грузинским правоохранителям.



"Спасибо отдельным нашим правоохранителям, которые вопреки общему нежеланию всей системы, помогали мне вернуть машину. Очень благодарна грузинам на всех этапах и уровнях, так как они не только задержали, уберегли машину, но и действительно максимально помогли мне ее вернуть", - подчеркнула политик.















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