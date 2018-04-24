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Турция поможет Грузии в модернизации аэродрома Марнеули
24.04.2018 10:39
Турция поможет Грузии в модернизации аэродрома Марнеули, и поставке необходимых товаров в целях обороны.
С данной целью правительство Турции выделило Грузии дополнительно 5,5 миллионов турецких лир. С той же целью будут потрачены выделенные в прошлые годы, но неосвоенные 3,88 миллионов долларов.
Уже известно, что из 5,5 миллионов 1 миллион будет потрачен на модернизацию аэродрома Марнеули, остальные 4,5 миллионов турецких лир, а также 3,88 миллионов долларов США должны пойти на военную инженерную школу, но с определенными условиями. В договор вложено, что Грузия может покупать товар только у действующих в Турции компаний.
Согласно процедуре, Грузия отправит Министерству обороны Турции список требований, там же будут определены компании, и только после этого начнется закупка.
Если закупка превышает выделенные ресурсы, сумму добавит правительство Грузии. Если будет остаток суммы, он будет доступен в виде наличных денег.
Соглашению между правительствами Грузии и Турции о военном сотрудничестве требуется согласие парламента.
Напомним, в ходе российско-грузинской войны в 2008 году аэродром Марнеули несколько раз подвергся бомбежке.
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