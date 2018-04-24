Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Турция поможет Грузии в модернизации аэродрома Марнеули


24.04.2018   10:39
Турция поможет Грузии в модернизации аэродрома Марнеули, и поставке необходимых товаров в целях обороны.

С данной целью правительство Турции выделило Грузии дополнительно 5,5 миллионов турецких лир. С той же целью будут потрачены выделенные в прошлые годы, но неосвоенные 3,88 миллионов долларов.

Уже известно, что из 5,5 миллионов 1 миллион будет потрачен на модернизацию аэродрома Марнеули, остальные 4,5 миллионов турецких лир, а также 3,88 миллионов долларов США должны пойти на военную инженерную школу, но с определенными условиями. В договор вложено, что Грузия может покупать товар только у действующих в Турции компаний.

Согласно процедуре, Грузия отправит Министерству обороны Турции список требований, там же будут определены компании, и только после этого начнется закупка.

Если закупка превышает выделенные ресурсы, сумму добавит правительство Грузии. Если будет остаток суммы, он будет доступен в виде наличных денег.

Соглашению между правительствами Грузии и Турции о военном сотрудничестве требуется согласие парламента.

Напомним, в ходе российско-грузинской войны в 2008 году аэродром Марнеули несколько раз подвергся бомбежке.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Перевозчики требуют увеличения лимита беспошлинного импорта
Будет ли Андрес Иньеста настаивать грузинское вино?
Банки требуют льгот в рамках земельной реформы
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Идентифицированы останки еще 22 человек, пропавших в вооруженном конфликте Абхазии в 1992-1993 годах
В Гали опасаются, что сухумский режим закроет еще 7 грузинских школ
ЕС готов поддержать мирную инициативу правительства Грузии практическими шагами
Единственной возможностью качественного лечения для гальцев является переход на эту сторону Ингури
Новая инициатива Грузии окажет позитивное влияние на мирный процесс - и.о. посла США
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава МИД Грузии примет участие во встрече высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН
Йоханнес Хан - Грузия является лучшим учеником в классе и вы также должны продолжать
В Ереване оппозиция проведет шествие в память жертв геноцида армян
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна