В Шида-Картли неизвестные пытали и ограбили семью

24.04.2018 19:52 Трое неизвестных вооруженных людей в масках ограбили одну из семей в селе Ферма Каспского муниципалитета (регион Шида-Картли), сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе МВД Грузии.



Нападение произошло минувшей ночью. Злоумышленники ворвались в дом в тот момент, когда там находились отец семейства, его жена и их 18-летняя беременная дочь. Нападавшие связали всех членов семьи и начали пытать мать и отца, чтобы узнать где они прячут деньги и драгоценности.



«Они избили моего отца, а матери порезали лицо. Потом они сказали мне отдать им все деньги и драгоценности, что у нас есть – это была сумма в 2 тысячи лари. Двое держали оружие, а у третьего также был нож», — рассказала Сабина Алиоглы в интервью телеканалу «Рустави 2».



Девушка добавила, что нападавшие угрожали расправится с членами семьи в случае, если они сообщат о произошедшем полиции или расскажут об ограблении журналистам.



Один из местных жителей сообщил, что у двоих нападавших были автоматы системы «Калашников», а у третьего — обрез. В конечном итоге, грабителям удалось унести с собой несколько тысяч лари, а также драгоценности. Место преступления они покинули на автомобиле.

Уголовное дело в связи с произошедшим начато по статье «разбой с незаконным проникновением в жилище, совершенный группой лиц». Статья наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.















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