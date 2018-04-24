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Гражданин Азербайджана пытался ограбить супермаркет в центре Тбилиси
24.04.2018 19:53
Разбой в Тбилиси – вооруженный ножом мужчина попытался ограбить супермаркет «Иоли» на улице Костава.
Как сообщает телекомпания «Рустави-2» со ссылкой на МВД Грузии, по обвинению в грабеже задержан 31-летний гражданин Азербайджана.
По данным ведомства, минувшей ночью обвиняемый ворвался в супермаркет и стал требовать деньги, угрожая ножом кассиру. Грабитель был задержан полицией на месте преступления. Нож был изъят в качестве вещественного доказательства.
Уголовное дело возбуждено по статье «разбой», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.
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